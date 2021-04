Scuola. A Cariati tutti gli studenti restano in Dad

Continueranno a rimanere sospese le attività scolastiche in presenza delle scuole dell’infanzia, di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado su tutto il territorio comunale di Cariati. Oggi, 7 aprile, nessun rientro in classe per i piccoli studenti del comune cosentino.

L’Amministrazione Comunale precisando che “non essendo intervenute nuove disposizioni rispetto all’ordinanza sindacale dello scorso 3 marzo, alla luce delle ultime disposizioni in materia emanate dal Governo e dalla Regione Calabria, della comunicazione odierna trasmessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza e sentita la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo cittadino, ai fini del contenimento della diffusione del virus, resta l’obbligatorietà della didattica a distanza (DAD)”.