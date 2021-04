Spirlì in viaggio verso Roma: “Chiederò al Governo la fine delle chiusure”

Nino Spirlì

“In viaggio verso Roma, per chiedere al Governo la fine delle chiusure. Lo ripeto da mesi: non è concepibile tenere incarcerati dentro casa gli adulti e lasciare liberi in giro per paesi e città bambini, ragazzini e giovani studenti”. A scriverlo in un post su Facebook è il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì.

“I contagi delle ultime settimane – aggiunge Spirlì – confermano che i luoghi di contagio non escludono le scuole. Mentre da mesi le attività commerciali, artigianali e industriali sono ferme. Inutilmente ferme. E, dunque, non responsabili di contagi”