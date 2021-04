Crotone. Il Comune deve rinforzare l’organico: ampio piano di assunzioni per il triennio 2021/2023

Si stringono i tempi per ridare vigore all’asfittica macchina organizzativa dell’Ente. Già dal proprio insediamento l’amministrazione Voce, attraverso il lavoro coordinato dall’assessore al Personale Sandro Cretella, ha messo mano alla dotazione organica del Comune che presentava notevoli criticità sia per l’assenza di un numero congruo di dirigenti che, a scalare, di personale.

Oggi, nella sala consiliare, il sindaco Voce, l’assessore Sandro Cretella, l’assessore Antonio Scandale, il segretario generale Matteo Sperandeo e i dirigenti del settore personale Elisabetta Dominijanni e del settore finanziario Antonio Anania hanno incontrato le rappresentanze sindacali unitarie dell’Ente per fare il punto della situazione e per illustrare le politiche del personale che l’amministrazione sta attuando ed intende attuare per i prossimi mesi.

È stata illustrata alla rappresentanza sindacale in via preliminare la riforma della macrostruttura dell’ente ed il nuovo piano triennale per il fabbisogno di personale attualmente al vaglio dei revisori dei conti. L’amministrazione conta di varare tale importante pacchetto di riforme organizzative che comprende ulteriori provvedimenti entro i prossimi giorni. È stato anche illustrato lo stato dell’arte per ciò che concerne la dotazione di dirigenti con il completamento della procedura di mobilità per un nuovo dirigente amministrativo, che porta a 5 la dotazione complessiva, oltre il segretario generale e con un ulteriore innesto già previsto nell’anno 2021.

Adesso, come hanno anticipato il sindaco e l’assessore Cretella, si lavora per rinforzare l’organico attraverso un ampio piano di assunzioni da applicare nel triennio 2021/2023 coerentemente con le normative in atto e nei limiti delle disponibilità finanziarie.