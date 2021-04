Lamezia. Auto esce di strada e finisce in una scarpata: feriti papà e figlio

Brutta disavventura per un papà e il suo bimbo di soli 7 anni nel pomeriggio di oggi a Lamezia Terme. L’auto sulla quale viaggiavano i due, per cause ancora da accertare, è uscita di strada nei pressi di Località Cantarelle ed è finita in una scarpata.

Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Prima dell'arrivo dei pompieri, i due malcapitati erano stati già condotti al vicino presidio ospedaliero dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo, una Fiat Panda, e del sito in attesa del soccorso stradale per il recupero.