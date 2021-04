Covid-19. La Calabria conta altri 10 morti, stabili i contagi (+ 203) ma con meno tamponi

Rimane più o meno stabile - tra ieri e oggi - il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Calabria. La scorsa settimana si era conclusa con una costante risalita della curva, che oggi torna a scendere rispetto alla media.

In particolare, nelle ultime 24 ore si registrano 203 nuovi positivi (ieri erano 197) ma c’è da dire che in occasione delle festività pasquali sono state sopposte a test meno persone. I nuovi tamponi eseguiti, infatti, sono stati 1.364, dimezzati rispetto alla media giornaliera.

Oggi il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza +73, seguita dalla provincia di Crotone +59, Reggio Calabria + 43, Catanzaro +28, nessun nuovo positivo invece nella provincia di Vibo Valentia.

Non diminuisco, purtroppo, i decessi. La nostra regione oggi conta 10 nuovi morti per o con il coronavirus. Ad oggi le vittime sono 864.

Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente, i reparti Covid calabresi ospitano 439 pazienti (+10), mentre nelle terapie intensive si trovano 37 persone (-2). In isolamento domiciliare invece si trovano 11.020 (-69), mentre i guariti sono 36.944 (+254).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove in 24 ore sono stati registrati 43 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 17.475. Attualmente i casi attivi sono 1.502 (98 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 14 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.383 in isolamento domiciliare). I casi chiusi, invece, sono 15.973 (15.723 guariti, 250 deceduti).

Nel territorio cosentino, che registra +73 nuovi contagi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 15.502. In particolare, i casi attivi sono 5.846 (122 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 5.650 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 9.656 (9.278 guariti, 378 deceduti).

Nel catanzarese, dove in 24 ore sono stati registrati +28 nuovi positivi, da febbraio le persone che hanno p contratto il coronavirus sono 7.219. Qui i casi attivi sono 2.644 (57 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2.538 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 4.575 (4.469 guariti, 106 deceduti).

Nel crotonese, in cui sono stati registrati +59 nuovi positivi, il computo totale è di 4.340. Attualmente i casi attivi sono 1011 (40 in reparto; 971 in isolamento domiciliare), mentre i casi chiusi sono 3.329 (3.272 guariti, 57 deceduti).

Nel vibonese, dove non sono stati registrati nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 4.399. Qui i casi attivi sono 433 (15 ricoverati, 418 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 3.966 (3.893 guariti, 73 deceduti).

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato attualmente i casi sono 60 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.