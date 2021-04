Operazione “Kaulon Badge”: ridotta la misura interdittiva per dipendenti Inps

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, accogliendo l’istanza della difesa, ha ridotto a quattro mesi la misura interdittiva della sospensione dalle attività inerenti il pubblico impiego, eseguita nei confronti della quasi totalità dei dipendenti della sede Inps di Caulonia coinvolti nell’ambito dell’operazione denominata “Kaulon Bridge” (QUI), coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

In particolare, il Gip ha rilevato che, anche alla luce delle sommarie informazioni raccolte dalla difesa, le pratiche in cura presso la sede dell'Istituto dii previdenza in questione siano state espletate “in modo regolare e tempestivo” e che “presso detto Ufficio è stato mantenuto un alto standard di efficienza”.

Secondo il Gip cautelare, queste circostanze hanno trovato conferma nella “specifica analisi dei dati sulla produttività” acquisiti dalla difesa presso la Direzione Provinciale Inps di Reggio Calabria.

Tra pochi giorni, dunque, l’Ufficio di Caulonia riprenderà la sua ordinaria attività. Difatti, la sospensione cautelare dal servizio applicata dall'Istituto è conseguita alla applicazione della misura interdittiva. Venendo meno la misura cautelare, perde efficacia anche il provvedimento disciplinare.

Il collegio difensivo è composto dagli Avvocati Giuseppe Gervasi, Domenico Albanese e Vincenzo Sorgiovanni.