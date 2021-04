Mandatoriccio, auto si scontra con cinghiali: la denuncia di Basta Vittime sulla 106

“Esprimo solidarietà allo sventurato autista che mentre era a lavoro è stato colpito dal branco dei cinghiali che ha attraversato in piena notte la Statale 106 ma allo stesso modo intendo denunciare le Istituzioni e gli Enti preposti che non agiscono per risolvere questo problema”.

Così il presidente dell’associazione Basta Vittime sulla 106, Leonardo Caligiuri, commentando quanto accaduto la notte di Pasqua ad un automobilista.

Un incidente potenzialmente fatale, dato che un’uomo, alla guida del suo furgone, si sarebbe visto tagliare la strada da un gruppo di circa 20 cinghiali. Nonostante la pronta frenata dell’uomo, l’impatto non si è potuto evitare, e diversi animali hanno avuto la peggio.

Il fatto, denunciato anche da diverse altre associazioni locali, ha riacceso i riflettori sulla condizione della strada. L’uomo alla guida non è rimasto ferito, ma l’incidente avrebbe potuto avere un esito differente.

“Voglio davvero augurarmi che non debba scapparci il morto prima che qualcuno faccia il proprio dovere perché se davvero ciò dovesse accadere faremo la nostra parte fino in fondo al fine di far emergere l’irresponsabilità di chi può e deve intervenire!” conclude Caligiuri.