Reggio Calabria, Irto incontra imprenditori: “Necessarie misure di emergenza”

“Non si può rimanere insensibili ma soprattutto fermi di fronte alla gravità della situazione. Questi imprenditori avrebbero voluto parlare con chi ricopre incarichi di governo nella nostra regione ma, da rappresentante dell’opposizione in Consiglio, ho ritenuto doveroso recepire le loro istanze, facendomi carico di rivolgere al presidente facente funzione Spirlì l’appello accorato ad assumere provvedimenti immediati a sostegno delle attività economiche chiuse”. È quanto afferma in una nota Nicola Irto, che questa mattina ha incontrato una rappresentanza di commercianti ed imprenditori reggini.

“Occorre uno sforzo di responsabilità istituzionale da parte di chi è alla guida della cittadella regionale” continua l’aspirante governatore, parlando di “numeri dei contagi altissimi” e della mancanza di misure più volte annunciate negli ultimi mesi, al punto da trovarci nuovamente in zona rossa.

“Ma ora siamo in una fase talmente critica, dal punto di vista sanitario ed economico, che non avrebbe neppure senso continuare a mettere in luce ritardi e incapacità del governo regionale” afferma ancora Irto, che chiede un “piano di emergenza per sostenere le attività produttive” e, sopratutto, un’uscita rapida dalla zona rossa.