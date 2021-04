Lamezia, i parrucchieri in protesta: chiedono la riapertura delle attività

Si registra un’altra protesta contro le chiusure e le misure restrittive. Oltre ai ristoratori del vibonese (LEGGI), questa mattina una rappresentanza di parrucchieri ha protestato in Piazza della Repubblica a Lamezia Terme. In particolar modo, hanno chiesto la possibilità di riaprire le loro attività, che dovranno rimanere chiuse almeno fino al prossimo 21 aprile.

Gli imprenditori hanno ribadito i numerosi sacrifici fatti per poter rispettare tutte le regole, e gli investimenti per mettere in sicurezza i loro locali. Sacrifici che sarebbero stati “ripagati” con ulteriori misure restrittive, fino alla chiusura.

Per questo motivo, con una piccola e simbolica manifestazione, hanno chiesto l’apertura anticipata per non aggravare ulteriormente la loro condizione.