Start-up per la salvaguardia idrogeologica: call del Consorzio Ionio Catanzarese

Valorizzare una Calabria fucina di start-up innovative, grazie all’apporto della università e dei numerosi aspetti d’interesse. Il mondo dell’ambiente, da tempo oggetto di studi per lo sviluppo di tecnologie amiche, ha trovato un nuovo sostenitore: è il Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, che ha lanciato una call per le strart-up innovative impegnate nell’idrogeologico.

Con l’avvento della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, in programma per il prossimo 21 aprile, il Consorzio ha programmato un webinar sul valore dell’acqua, nel quale esporrà un nuovo obiettivo. L’idea è quella di creare un “innovation hub” sull’acqua, composto non solo dai vari consorzi ma anche da esperti del settore, opinion leader e mass media, per sensibilizzare sul delicato tema.

Per questo motivo, il Consorzio apre alle start-up impegnate nella salvaguardia idrogeologica, nella gestione delle acque, nell’ambiente e nelle energie rinnovabili. La volontà è quella di testimoniare gli scenari del futuro e creare uno “spazio di coscienza” per migliorare le condizione degli enti consorziali in un quadro di sostenibilità.