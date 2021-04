Crotone, sindaco scrive a commissario sanità: “potenziare struttura ospedaliera”

“Situazione preoccupante, occorre intervenire subito”. Non usa mezzi termini il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha scritto una lettera indirizzata al commissario Guido Longo, al commissario dell’Asp crotonese Domenico Sperlì, al presidente della Regione Nino Spirlì ed al prefetto cittadino Maria Carolina Ippolito, per chiedere interventi urgenti al fine di potenziare la struttura ospedaliera.

Lo stesso sindaco ha visitato l’ospedale cittadino “il giorno di Pasqua e pasquetta”, constatando una “situazione al limite per l’impennata che hanno avuto i contagi”. “Il personale, pur non risparmiandosi mai, è sottoposto ad uno stress costante per l’andamento dei ricoveri dovuti al coronavirus e preoccupa la capacità di ospitalità della struttura” continua Voce, che chiede di “ripristinare la struttura mobile all’esterno dell’ospedale”.

“La provincia di Crotone, in proporzione alla popolazione, sta registrando numeri preoccupanti, non può essere lasciata sola” conclude il sindaco. “Occorre intervenire subito sia dal punto di vista logistico che delle risorse umane”.