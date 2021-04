San Giovanni in Fiore, lettera intimidatoria ad un dirigente comunale

“Ho presentato un esposto all’autorità giudiziaria su una lettera intimidatoria recapitata a casa della responsabile dell’Ufficio personale”. Lo annuncia in una nota la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, a seguito di un messaggio anonimo inoltrato ad una dirigente dell’ente.

“L’ignoto autore della missiva si è firmato come amico della stessa responsabile, ha scritto di rispettarne presunti amici, non meglio precisati, e le ha 'consigliato' di annullare un atto. Ciò probabilmente perché, come ho scritto nell’esposto, sta creando fastidio l’azione amministrativa della giunta in carica e della maggioranza che la sostiene, tesa in primo luogo alla salvaguardia dei beni comuni e all’eliminazione di privilegi privati a danno della comunità” afferma ancora la prima cittadina, che parla chiaramente di tentativi messi in atto per condizionare l’attività amministrativa.

“Qui tutti gli eletti respingono la cultura e la mentalità mafiosa. Sono vicina alla responsabile dell’Ufficio personale, che difendo con tutta me stessa. I dipendenti del Comune di San Giovanni in Fiore sono separati dalla politica e operano nel rispetto della legge e dei ruoli stabiliti dalle norme” conclude la Succurro. “Nessuno si azzardi a calpestare la legalità e ad imporre il proprio codice personale nella gestione degli uffici comunali”.