Palmi, armi e droga nascosti nel circondario: rinvenuti oltre 14 chili di marijuana

Oltre 14 chili di droga assieme ad armi e munizioni sono stati rinvenuti da Carabinieri di Palmi nel corso di una serie di controlli in diversi comuni aspromontani. I militari, da tempo impegnati in apposite ricognizioni, erano alla ricerca di rifugi e coperture appositamente realizzate dalla criminalità per nascondere il materiale clandestino, da recuperare poi al momento del bisogno.

Nel comune di Sinopoli è stato rinvenuto un contenitore metallico nascosto sotto terra in un terreno demaniale. Questo al suo interno conteneva un fucile a pompa calibro 12, perfettamente funzionante ed in buone condizioni, assieme a 20 munizioni dello stesso calibro.

A San Procopio, invece, nascosti tra un canneto i militari hanno rinvenuto diversi pacchi sigillati, contenenti all’interno, complessivamente, 14,5 chili di marijuana. In entrambi i casi i militari hanno sequestrato il materiale, e sono in corso dettagliate indagini per tentare di risalire ai proprietari e, nel caso dell’arma, un eventuale impiego in eventi delittuosi.

Notificato, infine, un avviso orale nei confronti di un quarantatreenne di Palmi, arrestato nello scorso dicembre per detenzione illecita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.