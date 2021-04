Francica, partita a bocce con circa 40 partecipanti: sanzionati

Galeotta fù quella partita a bocce organizzata in disprezzo alle norme anti contagio. Mentre in tutta Italia c’è chi ha sacrificato la bella giornata di pasquetta per rispettare le regole da zona rossa, nel comune di Francica una quarantina di persone si sono date appuntamento per un vero e proprio torneo di bocce.

Li hanno scoperti i Carabinieri, impegnati in un perlustramento delle zone di campagna per impedire, per l’appunto, assembramenti e grigliate. Il nutrito gruppo si sarebbe nascosto in località Croce di Pietra, zona appartata dietro al cimitero comunale, nella speranza di non essere intravisto e disturbato.

Ma così non è stato: all’arrivo dei militari è stato un fuggi fuggi, ed una decina di soggetti sono riusciti a dileguarsi tra i boschi. I restanti partecipanti sono stati identificati e sanzionati. Tra i colti in flagranza figurerebbero anche un consigliere comunale ed un appartenente alle forze dell’ordine. In corso le ricerche per risalire ai fuggiaschi.