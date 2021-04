Crotone. Si riuniscono in casa in piena zona rossa: sanzionati in nove

Nove persone sono state sanzionate a Crotone dalla Polizia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti a garantire il rispetto delle norme anti-covid.

A mettere in allerta i poliziotti pitagorici, nel pomeriggio di sabato scorso, è stata una segnalazione telefonica. Una volante è dunque intervenuta presso un’abitazione appena fuori dal centro abitato, in ina zona residenziale, dove sono state identificate le nove persone che stavano creando, quindi, un assembramento. Per tutti i presenti è scattata la multa.