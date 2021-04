Tropea trionfa al concorso “Borgo dei Borghi 2021”: è la più bella d’Italia

È Tropea a trionfare nell’ottava edizione del concorso “Borgo dei Borghi 2021”. La cittadina calabrese, in competizione con altre 19 concorrenti, una per ogni regione italiana, è stata proclamata vincitrice nella finale del noto programma condotto da Camila Raznovich andata in onda ieri sera su Raitre.

A premiare la “Perla del Tirreno” è stata una giuria tecnica composta dalla chef stellata e protagonista canale tv Food Network Rosanna Marziale; dal geologo e conduttore di “Sapiens”, su Rai 3, Mario Tozzi; e dal professore, divulgatore e dottorando in storia dell’arte alla Sorbona di Parigi, Jacopo Veneziani.

Unica rappresentante per la Calabria, Tropea ha ricevuto il sostegno della Regione Calabria (QUI), nonché della Provincia di Vibo Valentia, dei Sindaci calabresi, del Gruppo Caffo, Camera di Commercio di Vibo, Consulta delle Associazioni e di tutte le realtà associative tropeane.

“Tropea è accogliente e generosa, ma soprattutto bella da mozzare il fiato”. Aveva dichiarato il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, prima dell’avvio del concorso, svolto interamente online con una procedura di votazioni via web.

La Perla del Tirreno non ha dunque deluso le aspettative dei calabresi e di tutti coloro che la portano nel cuore piazzandosi dunque prima nella classifica del concorso, seguita da: Geraci Siculo (Sicilia); Albori (Campania); Grottammare (Marche); Campli (Abruzzo); Malcesine (Veneto); Pietramontecorvino (Puglia); Corciano (Umbria); Cocconato (Piemonte); Finalborgo (Liguria); Trivento (Molise); Borgo Valsugana (Trentino); Valsinni (Basilicata); Poffabro (Friuli Venezia Giulia); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna); Buonconvento (Siena); Issime (Val d’Aosta); Pomponesco (Lombardia); Pico (Lazio).

SINDACO: EMOZIONE PER LA VITA



Con il cuore pieno di gioia, il primo ad esultare dopo la vittoria è stato il sindaco Giovanni Macrì, che sui social ha ribadito come questo risultato sia stato “Un’emozione per la vita!”.

“Tropea esulta della vittoria – ha scritto il primo cittadino sui social – e accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla. É stato un afflato indescrivibile di condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio. Il trofeo non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il Borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”.

Il sindaco si è detto orgoglioso di aver visto gareggiare Tropea con altri “19 esclusivi Borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia”, e ha aggiunto: “Il nostro legame rimarrá nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita”.

Macrì ha poi stilato una serie di ringraziamenti ai sostenitori, giudici e conduzione del programma, ed ha aggiunto: “Grazie a tutti quelli che hanno aiutato con amore vero Tropea in questa appassionante impresa che ci ha elevato dandoci ancora più coscienza del pregio del nostro meraviglioso Borgo che, anche in virtù dell’appartenenza al Club dei Borghi più belli d’Italia, continuerà a crescere valorizzando il suo immenso tesoro di storia, bellezze naturali e tradizioni. Vi ringraziamo per la spontaneità, il calore, la passione, la costanza e la determinazione con cui avete scelto e svolto il vostro ruolo di coprotagonisti di un sogno che, proprio perché partecipato da tanti, é divenuto realtà”.

“I tempi difficili che stiamo attraversando – ha sottolineato Macrì - non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, é una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio spazio vitale.

Il sindaco di Tropea, con “profonda commozione”, ha infine dedicato la vittoria a Jole Santelli, “la nostra giovane governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa”. “Cara amica di Tropea e della Calabria – ha concluso Macrì – gioisci anche tu di questo successo della tua Terra che va nella direzione che tu desideravi tracciando per noi calabresi dimensioni nuove, fresche, pulite, profumate di impegno e di comunione”.