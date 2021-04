Coronavirus in Calabria, in 24 ore 511 nuovi positivi. Trenta decessi in una settimana

Non accenna a frenare la curva dei contagi in Calabria. Nel bollettino di oggi, domenica 4 aprile, i nuovi casi sono 511, mentre i decessi sono dieci. Leggero aumento dunque rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano 448 (LEGGI)



E sono 30 i decessi registrati nell’ultima settimana, nel periodo che va dal 28 marzo al 4 aprile, mentre da inizio pandemia i decessi per o con il coronavirus sono 847. Mentre il totale dei casi confermati è 48.904.

È Cosenza la provincia con più casi, con i suoi 206 nuovi positivi. Seguono Reggio Calabria (+158), Catanzaro (+76), Crotone (+57), Vibo Valentia (+14).

Attualmente i ricoveri nei reparti ordinari sono 429 (+9), mentre in terapia intensiva si trovano 37 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 11.017 (+419). I guariti sono invece 36.574 (+74), mentre i casi attivi in regione sono 11.483.

I DATI PER PROVINCIA

Se nel territorio reggino i nuovi positivi sono 158, da inizio pandemia si sono ammalati in 17.374. Attualmente i casi attivi sono 1.534, di cui 90 ricoveri a Reggio, 12 a Gioia Tauro (-15); 7 in terapia intensiva (+1); 1.425 in isolamento domiciliare (+100). I casi chiusi sono 15.840, di cui 15.593 guariti (+57); 247 decessi (+3).

Nel Cosentino da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 15.303, ma in 24 ore i nuovi positivi sono 206. Attualmente i casi attivi sono 5.667, di cui 123 ricoveri a Cosenza, 18 a Rossano, 15 ad Acri, 21 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+12); 17 in terapia intensiva (-1); 5.473 in isolamento domiciliare (+190). I casi chiusi 9.636, di cui 9.267 guariti; 369 deceduti (+6).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 76, ma da febbraio i casi totali sono 7.181. Attualmente i casi attivi sono 2.720, di cui 57 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terme, 28 al Mater Domini (+1); 13 in terapia intensiva (-1); 2.612 in isolamento domiciliare (+74). I casi chiusi sono 4.461, di cui 4.356 guariti; 105 decessi.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 57, ma il computo totale è a quota 4.280. Attualmente i casi attivi sono 1,055, di cui 39 ricoveri in reparto (-1); 1.016 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 3.225, di cui 3.170 guariti (+17); 55 decessi (+1).

Nel Vibonese i nuovi casi sono 14, ma il totale dei casi in provincia è 4.397. Attualmente i casi attivi sono 447, di cui 16 ricoveri; 431 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 3.950, di cui 3.879 guariti; 71 decessi.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato attualmente i casi sono 60 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 100.