Corigliano-Rossano, assolta dottoressa del pronto soccorso: era accusata di omicidio colposo

È stata dichiarata totalmente estranea ai fatti una dottoressa del pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano-Rossano, accusata di omicidio colposo in concorso con altri medici e dottori per un decesso risalente al 2016.

Nella fattispecie, come ricordato dal legale difensore, il caso è quello di un’uomo deceduto presso l’ospedale di Castrovillari, dopo una serie di visite mediche e dimissioni dall’ospedale di Corigliano-Rossano. Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe sofferto di un acuto ed evidente gonfiore addominale, incorso dopo un eccessivo consumo di fichi d’india.

Nonostante gli accertamenti e le visite definite “urgenti” dalla dottoressa del pronto soccorso, non emerse alcun elemento per trattenere il soggetto presso il nosocomio, che fù così mandato a casa con una cura da seguire. Tale cura però non sortì effetto, e dopo una nuova visita presso l’ospedale di Corigliano è stato indirizzato a quello di Castrovillari, dove sarebbe morto dopo qualche giorno di ricovero.

A seguito del tragico evento, la famiglia del soggetto ha presentato una denuncia-querela a carico di diversi medici, tra cui la dottoressa del pronto soccorso. Dopo una serie di indagini della Procura della Repubblica, questa però è stata completamente scagionata dall’accusa.