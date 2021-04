Rossano. Tenta due volte di investire un uomo con l’auto, il tribunale riapre il caso

Il Gip del Tribunale di Castrovillari ha accolto le richieste degli avvocati Raffaele Meles e Provino Meles, difensori di T.G., persona offesa nel procedimento penale a carico un 56enne accusato di atti persecutori.

Il procedimento nasce da una denuncia sporta nel 2019 proprio dalla persona offesa, che ha riferito di una serie di episodi tra cui il tentativo di investimento con un'auto avventuo mentre si trovava dinanzi alla sua abitazione.

Secondo il racconto, il 56enne, sopraggiunto a bordo della vettura, avrebbe sterzato improvvisamente verso T.G., che riuscrì ad evitare l’impatto, e avrebbe poi invertito la marcia per un ulteriore tentativo, anche questo fallito.

Alla denuncia, la parte offesa ha allegato anche il filmato delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso l’intera scena, riferendo inoltre come quell’episodio non fosse l’unico, bensì l’ultimo di una lunga serie di atti posti in essere proprio dal 56enne e consistiti in minacce di morte, aggressioni fisiche e danneggiamenti.

La Procura di Castrovillari ha chiesto l’archiviazione del caso. Richiesta alla quale si sono opposti i difensori della parte offesa, con Meles che ha evidenziato le carenze investigative sotto diversi aspetti, chiedendo al Gip di rivedere il tutto anche sulla scorta di ulteriori elementi probatori indicati.

Il Tribunale ha indicato al pm l’espletamento di ulteriori attività di indagine fissando il termine di tre mesi.