Rende, chiuso ristorante per violazione norme anti Covid

Chiusura di un ristorante e multa per un ristoratore oltre a sei clienti sorpresi a consumare cibo e bevande al tavolo. È successo a Rende dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato il titolare dell’attività per aver violato i divieti anti Covid.

Dall’entrata in vigore delle ultime disposizioni che hanno decretato la zona rossa per la regione Calabria, i militari dell’Arma, impegnati in mirati servizi anti-assembramento, hanno controllato circa 360 persone e 50 sono le violazioni già contestate ai trasgressori.