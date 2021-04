Malvito: smantellata piazza di spaccio, 2 arresti e 6 denunce

Piazza di spaccio smantellata a Malvito. I carabinieri della stazione locale, con il supporto dei colleghi di San Marco Argentano e Castrovillari, e l’ausilio di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Cosenza nei confronti di tre persone ritenute responsabili dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti nonché furti in abitazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, in particolare dal Sostituto Procuratore Domenico Frascino, sono state avviate a seguito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel settembre del 2018. Le indagini sono partite a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato alla denuncia di cinque giovani tutti residenti a Malvito, per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, e hanno trovato circa 100 grammi di marijuana.

I militari hanno individuato la piazza di spaccio nella frazioen della Valle dell’Esaro. I militari hanno accertato che alcuni componenti dello stesso nucleo familiare fossero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, per lo più marijuana, eroina ed hashish, anche nei limitrofi comuni di S. Agata d’Esaro e Fagnano Castello.

I carabinieri hanno poi ricostruito cinque furti in abitazione effettuati da due persone ai domiciliari. Nel corso delle indagini, i militari hanno raccolto elementi per arrestare una persone e denunciarne in stato di libertà e segnalarne otto alla Prefettura di Cosenza quali assuntori.

Tra i risultati conseguiti durante le indagini, i carabinieri della Stazione di Malvito sono riusciti a togliere dal mercato illegale dello spaccio per l’alta zona della Valle dell’Esaro, oltre 850 grammi di marijuana, 40 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 10 di hashish