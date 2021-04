Pretende sotto minaccia 30 mila euro dalla moglie per concedergli la separazione: arrestato

Un 55enne di Cortale è finito ai domiciliari in quanto ritenuto responsabile di tentata estorsione e minacce ai danni della moglie non convivente, in fase di separazione.

Il provvedimento, emessa dal Tribunale lametino, è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco.

Gli stessi militari, nel corso di mirate indagini, avrebbero rilevato che l’uomo, lo scorso 20 febbraio, aveva raggiunto la donna a Cortale, pretendendo il pagamento di 30 mila euro quale contropartita di un'agevole separazione consensuale, sotto la minaccia di avviare un contenzioso o parallele azioni legali volte a sottrarle la tutela della prole.