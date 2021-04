Sostegni emergenza Covid, Comune: in scadenza i bonus spesa di aprile – giugno 2020

In scadenza i Buoni spesa - Emergenza Covid 19 erogati ad aprile, maggio e giugno 2020. A renderlo noto è il Comune di Crotone che si rivolge ai cittadini beneficiari e gli esercenti convenzioni precisando che “i buoni spesa erogati nel mese di aprile, maggio e giugno 2020 per far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario da Coronavirus, potranno essere utilizzati presso gli esercenti convenzionati entro e non oltre il 30 aprile 2021”.

“Al termine fissato – precisa ancora una nota del Comune - la piattaforma digitale che ha erogato i buoni digitali non consentirà più di registrare le transazioni eseguite, e pertanto, gli importi residui non potranno più essere utilizzati dai beneficiari”.