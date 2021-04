Arrestati per mafia col reddito di cittadinanza, in 23 “pizzicati” nel vibonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Altri 23 “furbetti” del reddito di cittadinanza quelli scoperti nel vibonese dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza che stamani, nei loro confronti, hanno eseguito un sequestro preventivo - per una somma di poco più di 80 mila euro - deciso dal Gip del Tribunale del capoluogo.

Come accaduto nel recente passato, tra i percettori del sussidio compaiono anche qui i nomi di persone che all’atto dell’inoltro all’Inps della domanda o, comunque, durante l’erogazione del beneficio, erano stati sottoposti a misure cautelari per reati particolarmente gravi, come l’associazione mafiosa, l’estorsione, la rapina, la violazione di norme in materia di armi, reati inerenti gli stupefacenti e finanche atti persecutori.

A loro si è giunti nel corso di un’attività voluta dalla Procura della Repubblica del capoluogo napitino e che aveva proprio lo scopo di verificare la regolarità o meno della fruizione del reddito di cittadinanza.

Dalle indagini è così emerso come le 23 persone, tutte residenti nella provincia, abbiano percepito indebitamente il sussidio rendendo delle dichiarazioni false all’atto della richiesta o omettendo di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini di una eventuale revoca entro i termini previsti, come appunto di essere sottoposti ad una misura cautelare personale anche a seguito della convalida dell’arresto o del fermo.

Il sequestro è stato eseguito dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquote Carabinieri e Guardia di Finanza, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle fiamme gialle di Vibo e dalle Stazioni dell’Arma del Comando Provinciale.