Covid. Pasqua e Pasquetta in “zona rossa rafforzata” per cinque comuni del crotonese

Misure ancora più stringenti per cinque comuni del crotonese con lo scopo di arginare l’emergenza epidemiologica.

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria ha difatti firmato una nuova ordinanza (QUI IL TESTO) che prevede, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, per Cirò, Cirò Marina, Cutro, Mesoraca e Roccabernarda, la cosiddetta “zona rossa rafforzata” con limitazioni agli spostamenti ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19.

Il provvedimento arriva dopo l’interlocuzione con il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo pitagorico, così come con il prefetto e i sindaci degli enti interessati.

I DIVIETI

Nei cinque comuni, dunque, non sarà consentito alcuno spostamento. Inoltre, dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

“È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata - si specifica nel documento -, di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Dalle 5 del mattino e fino alle 8 di sera è consentita la ristorazione con asporto - con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze - e la consegna a domicilio.

Vietato, infine, alle persone fisiche residenti nei comuni interessati “di spostarsi per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”.