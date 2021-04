Cassano. Scontro tra auto e tir sulla 106, morta una 63enne

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 106 nel comune di Cassano allo Ionio. Per cause in corso di accertamento un’auto, una Lancia Y, e un tir si sono scontrati. Nell'impatto la conducente della vettura, una donna di 63 anni, ha perso la vita e il personale del 118 arrivato sul posto ha potuto solo constatarne il decesso.

Si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato per l'autorizzazione alla rimozione del corpo incastrato tra le lamiere dell'abitacolo.

Sul posto sono arrivate le squadre Anas, i Vigili del fuoco del comando di Cosenza, giunti dal distaccamento di Rossano, per la messa in sicurezza dell’area e per agevolare le operazioni per la riapertura del tratto stradale, al momento bloccato. Presente anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Al momento sul tratto della statale 106 interessato il transito è su un'unica corsia.

(ultimo aggiornamento 18:27)