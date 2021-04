Covid, il contagio non frena. In 24 ore 465 nuovi casi e 12 decessi

Non frena l’ondata dei contagi in Calabria. Seppure nel bollettino di oggi i nuovi casi registrati sono 465 rispetto ai 522 di ieri (LEGGI), oggi tuttavia i decessi sono 12. Così da inizio pandemia la Calabria registra 47.945 casi confermati e 835 decessi per o con il coronavirus.

Oggi il numero più alto di casi è stato registrato nel territorio di Cosenza con i suoi 176 positivi, seguono Catanzaro (+98), Reggio Calabria (+93), Crotone (+85) e Vibo Valentia (+12). Casi scoperti dai test effettuati e processati nell’ultime giornata: 3.508. I casi attivi in regione sono: 10.801.

Ancora aumenti tra i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare, al momento 10.359 (+165), ma diminuiscono di due posti letto i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 406 persone. Sono invece 36 i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva (+2) e i guariti delle ultime 24 ore sono 288 per un totale di 36.309 persone che hanno sconfitto il Sars-CoV-2.

Sono Cosenza, Reggio Calabria e Crotone a registrare i 12 decessi delle ultime 24 ore. Se nel cosentino sono decedute 8 persone, nel Reggino 2 e una nel Crotonese. Sempre nel Cosentino sono 112 i guariti nell’ultima giornata, mentre si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva.

È il Crotonese a registrare il numero più alto di pazienti meno gravi (+63), quelli cioè che non necessitano cure in ospedale e possono essere curati in casa. È invece la provincia di Vibo Valentia quella a registrare più ricoveri nei reparti ordinari: +10 in una sola giornata.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dove i nuovi positivi sono 93, da inizio pandemia il totale di casi confermati è 17.107. Attualmente i casi attivi sono 1.380, di cui 83 ricoveri a Reggio Calabria, 12 a Gioia Tauro (-3); 6 in terapia intensiva (+1); 1.279 in isolamento domiciliare (+29). I casi chiusi sono 15.727, di cui 15.484 guariti (+64); 243 decessi (+2).

Nel Cosentino dove da inizio pandemia si sono ammalati in 14.930, i nuovi positivi sono 176. Attualmente i casi attivi sono 5.300, di cui 110 ricoveri a Cosenza, 18 a Rossano, 15 ad Acri, 18 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo; 18 in terapia intensiva (+1); 5.121 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 9.630, di cui 9.267 guariti (+112); 363 decessi (+8).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 98 e portano il computo totale a quota: 7.030. Attualmente i casi attivi sono 2.569, di cui 58 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terme, 26 al Mater Domini (+2); 12 in terapia intensiva; 2.463 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 4.461, di cui 4.356 guariti (+42); 105 deceduti (+1). Ieri per un errore sono stati riportati 99 decessi anziché 104 e numero isolamenti domiciliari 2.417 anziché 2.412 si precisa che il dato è stato trasferito correttamente al ministero della Salute.

Nel Crotonese dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 85 casi, da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 4.161. Attualmente i casi attivi sono 977, di cui 40 ricoveri in reparto (-1); 937 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 3.184, di cui 3.130 guariti (+63); 54 decessi (+1).

Nel Vibonese il totale dei casi è 4.357, ma i casi delle ultime 24 ore sono: 12. Attualmente i casi attivi sono 524, di cui 26 ricoveri (+10); 508 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 3.833, di cui 3.763 guariti (+7); 70 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, attualmente ci sono 51 casi attivi e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono tutti di persone guarite.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 426.

ITALIA. IN 24 ORE 21.932 NUOVI CASI E 481 DECESSI

Sono 21.932 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 481 i decessi registrati nel bollettino di oggi, venerdì 2 aprile. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 3.629.000, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 110.328. Attualmente i guariti sono 2.953.377 (+19.620), mentre gli attuali positivi sono in tutto 565.295.

Se in isolamento domiciliare si trovano 532.887 persone, nei reparti ordinari sono invece ricoverati in 28.704, con una diminuzione di 245 posti letto. In terapia intensiva si trovano invece 3.704 pazienti (+23). Tuttavia la variazione dei posti letto occupati è +232.

In calo le degenze ordinarie per il terzo giorno di fila, mentre aumentano quelle in terapia intensiva. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -245 (ieri -231), per un totale di 28.704 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +23 (ieri -29), portando il totale dei malati più gravi a 3.704.

I tamponi effettuati e processati sono stati 331.154, ovvero 24.931 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone vaccinate ha invece superato quota 10,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,3 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi (+3.941), seguono Campania (+2.057), Piemonte (+1.942), Lazio (+1.918), Emilia-Romagna (+1.830). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 743.908: +3.941 casi; Veneto 386.038: +1.567 casi; Campania 341.604: +2.057 casi; Emilia-Romagna 339.440: +1.830 casi; Piemonte 313.806: +1.942 casi; Lazio 289.203: +1.918 casi; Toscana 198.645: +1.640 casi; Puglia 197.425: +2.044 casi; Sicilia 176.627: +1.222 casi; Friuli-Venezia Giulia 98.723: +513 casi; Liguria 90.506: +472 casi; Marche 89.284: +651 casi; P. A. Bolzano 69.201: +134 casi; Abruzzo 65.931: +424 casi; Umbria 51.271: +189 casi; Calabria 47.945: +465 casi; Sardegna 46.327: +473 casi; P. A. Trento 41.485: +114 casi; Basilicata 19.805: +166 casi; Molise 12.361: +55 casi; Valle d’Aosta 9.465: +115 casi.

(ultimo aggiornamento 18:47)