Vaccini anti-Covid. L’Asp di Cosenza individua nuove sedi per le somministrazioni

L’Azienda Sanitaria di Cosenza ha individuato nuove sedi per la somministrazione dei vaccini anti-Covidi.

In particolare, secondo quanto si apprende, ai sei Centri già pubblicizzati ( Parco Acquatico di Rende, Acri, Cetraro, Roggiano Gravina e Cariati ) si aggiungono i Centri di Lattarico, Cassano, Trebisacce e Praia A Mare.

Le sedi vaccinali - si legge in una nota dell’Asp - sono attivati in Piattaforma e quindi prenotabili, in territori dove è possibile garantire in sicurezza l’operazione.

Ad oggi dunque, ammonta a 16 il numero dei Centri Vaccinali attivi sul territorio dell’ASP di Cosenza.