Treno Crotone-Sibari, Sorgiovanni: “primo tassello per uscire dall’isolamento”

Ilario Sorgiovanni

“Apprendiamo, con particolare soddisfazione, la notizia che dal prossimo 13 giugno sarà istituita una nuova corsa ferroviaria Crotone – Sibari in coincidenza con la Freccia d’Argento, che collega Sibari a Bolzano.” Lo dichiara in una nota l’Assessore ai Trasporti del Comune di Crotone, Ilario Sorgiovanni, che aggiunge: “Diamo atto all’on. Elisabetta Barbuto di essersi battuta per questo risultato. Per la città, questa notizia rappresenta un primo tassello per uscire dall’isolamento e per consentire a Crotone di collegarsi con il resto del paese”.

“Un risultato che – aggiunge Sorgiovanni - è in linea con la nostra intenzione di rilancio del territorio, basato su un sistema di mobilità intermodale che investa l’intera fascia ionica. Crotone ha le quattro vie di comunicazione (porto, aeroporto, ferrovia e statale 106) che devono essere il cardine di un nuovo modello di sviluppo rivolto al turismo, alla cultura e alla valorizzazione delle nostre risorse naturali ed agroalimentari. La notizia si inserisce perfettamente anche nell’altro segmento relativo ai trasporti, nel quale siamo impegnati: creare un asse di collegamento che dal nord Europa arrivi fino alla fascia ionica, attraverso la rimodulazione del previsto corridoio Ten core scandinavo - mediterraneo.”

“A breve, per perseguire questo ambizioso progetto, - conclude l’assessore - coinvolgeremo tutti i comuni della fascia ionica e solo se ci sarà il contributo fattivo di tutte le comunità interessate si potrà concretizzare il progetto”.