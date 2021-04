Braccato dalla polizia si disfa di un involucro contente eroina: arrestato 40enne

Un 40enne crotonese, T.A., con vari pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì scorso.

A far scattare le manette sono starti gli agenti della Squadra Volante pitagorica che hanno sorpreso il giovane mentre tentava di disfarsi di un involucro, poi scoperto contenere 20,78 gr di eroina.

Nello specifico, i poliziotti hanno natato il 40enne in una via cittadina vicino ad un muretto e mentre si dirigevano verso di lui hanno notato che lanciava qualcosa. Prontamente i poliziotti hanno recuperato l’involucro e fermato l’uomo che, in una tasca della giacca, nascondeva anche 1.85 gr di marijuana per la quale è stato poi segnalato al Prefetto.

Dopo aver notiziato l’A.G., i poliziotti hanno sottoposto T.A. agli arresti domiciliari, misura confermati ieri nel corso del rito direttissimo.