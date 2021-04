Crotone, organizzano una festa nonostante i divieti: sanzionati

Una segnalazione per della musica ad alto volume in un palazzo ha permesso agli agenti della Questura di Crotone di scoprire una piccola festa privata, in barba alle normative anti contagio.

Gli agenti, giunti presso l’abitazione segnalata, un appartamento al terzo piano di un condominio, hanno rapidamente individuato l’appartamento proprio grazie alla musica ad alto volume, facilmente distinguibile visto anche l’orario.

All’interno si erano ritrovati cinque soggetti, e di questi solo due erano realmente conviventi. Venutosi a creare di fatto un assembramento, gli agenti hanno identificato e sanzionato tutti i partecipanti, deferendoli per i reati di minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.