Giornata Mondiale dell’Autismo: la Calabria si illumina di blu

Reggio: Castello Aragonese

Questa sera, e per tutta la notte, molti edifici pubblici e piazze calabresi si illumineranno di blu - assieme ad innumerevoli monumenti e piazze di tutto il mondo - per sensibilizzare sul tema dell’autismo con un gesto simbolico di vicinanza ed affetto alle famiglie.

Nella nostra regione la "catena" parte dalla Cittadella regionale che questa sera, infatti, si colorerà di blu. “È importante sensibilizzare alla conoscenza e consapevolezza di un disturbo che riguarda ogni aspetto dell’essere della persona e colpisce molte famiglie italiane e calabresi”. Questo il commento degli assessori regionali Gianluca Gallo e Sandra Savaglio, che hanno proposto di far aderire la cittadella regionale alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

A Reggio Calabria cambierà di colore il Castello Aragonese. "Oggi più che mai, ad un anno dall'inizio della crisi pandemica che ci ha colpiti, intendiamo l'attenzione di tutte le istituzioni affinchè siano assicurato il necessario ed inalieanabile diritto alla salute di queste persone, in particolare dei bambini che, in quanto soggetti fragili, hanno subito più di tutti gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid". E' quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

"Nell'ultimo anno - ha aggiunto il sindaco - sono addirittura raddoppiate le richieste di sostegno da parte delle famiglie delle persone con distrurbi dello spettro autistico. Le chiusure forzate hanno infatti causato la perdita delle abitudini quotidiane per migliaia di soggetti fragili, bambini ed adulti, che quindi si trovano in maggiori difficoltà, disorientati soprattutto dalla perdita della routine quotidiana, dall'assenza forzata di relazioni sociali e dall'impossibilità di frequentare le strutture dedicate al sostegno, che hanno. In questo senso – conclude - è fondamentale lavorare ad un piano di supporto ai soggetti più fragili, con risorse dedicate da destinare agli Enti territoriali per implementare i servizi, coinvolgendo le tante giovani professionalità, adeguatamente formate con i più recenti strumenti terapeutici, affinché siano garantiti i necessari supporti, anche personalizzati, a chi ne ha più bisogno".

A Crotone sarà invece la fontana di piazza Corrado a colorarsi di blu, il colore scelto dall’Onu per rappresentare il desiderio di conoscenza e consapevolezza del pianeta autismo.

“Al di là di questo gesto simbolico, al quale abbiamo aderito doverosamente, come migliaia di città italiana su invito dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) che ringrazio, da oltre due mesi siamo impegnati come amministrazione a coordinare un tavolo permanente che raccoglie tutte le esperienze e le buone prassi che strutture e associazioni del territorio applicano in materia di autismo”. Dichiara l’assessore Carla Cortese, che aggiunge: “A questo tavolo, stanno aderendo anche altre realtà, che accogliamo volentieri. Segno che il tema è diffuso e particolarmente avvertito. Un tavolo che non si è limitato a discutere, pur doverosamente sul tema, ma che è operativo. Stiamo predisponendo un progetto comune finalizzato all’inserimento e all’integrazione sociale dei ragazzi colpiti da spettro autistico e al sostegno alle famiglie. Proprio alle famiglie, oggi, - conclude - voglio rivolgere il mio pensiero e quello dell’amministrazione: non resterete sole. Saremo al vostro fianco, sempre.”

Anche il comune di Rende aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo illuminando di blu la casa comunale.

“Sensibilizzare su tale tema è oggi più che mai necessario, come è indispensabile richiamare l’attenzione di tutta la nostra comunità sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Soprattutto in questo periodo di estrema incertezza, bisogna accrescere la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione”. Ha dichiarato il sindaco Marcello Manna.