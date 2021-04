Sanità, Saccomanno (Lega): “Piano vaccini deve volare, disfunzioni ereditate dal passato”

Giacomo Francesco Saccomanno

“La Calabria ha necessità di uscire dagli ultimi posti e cominciare, seriamente, a volare”. È quanto afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno, commentando i ritardi e le disfunzioni “sia di fornitura che di erogazione”.

“È necessario comprendere che per la sanità calabrese e per la somministrazione del vaccino la competenza è esclusiva del Commissario e che, quindi, ogni successo o meno non può che essere affiancato alla sua persona ed alla sua organizzazione” afferma ancora Saccomanno, ricordando però che “il disastro nella sanità è una pesante eredità ricevuta dalle passate amministrazioni e, in particolare, dai ripetuti e fallimentari commissariamenti che hanno aggravato la situazione invece di migliorarla, costringendo migliaia di calabresi ad andare a curarsi fuori regione, con un pesante deficit a carico della Calabria di oltre 300 milioni di euro annui”.

“Ora, però, è necessario ed indispensabile correre il più velocemente possibile” conclude il commissario leghista, che chiede di “lavorare tutti assieme per portare a compimento la campagna vaccinale e consentire una normale ripresa di vita”.