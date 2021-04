Raid Ferragosto a Diamante, tre condanne

Condanna per i tre ragazzi che, nel giorno di ferragosto, hanno aggredito con tirapugni di ferro e manganello telescopico alcuni dipendenti di una nota pizzeria a Diamante. I tre inoltre avrebbero minacciato con una pistola, anche altri turisti. (QUI)



Questa mattina si è infatti svolto il processo davanti al giudice per le indagini preliminari di Paola, Mariagrazia Elia, a carico dei tre cosentini. Gli imputati, difesi dagli avvocati Luca Acciardi e Gianluca Garritano del Foro di Cosenza, sono ai domiciliari, hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato.

Il giudice ha condannato C.R. a 2 anni e 3 mesi di reclusione e 2.800 euro di multa; F.P. 2 anni e due mesi di reclusione e 2.600 euro di multa; C. M, 1 anno e 6 mesi e 1.933 euro di multa. I tre sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per le costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

Il Comune di Diamante aveva chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile, così come la persona offesa.