Anoia, focolaio in un convento: positive 12 suore

Pur essendo state sottoposte al vaccino, alcune delle sorelle più anziane sono risultate positive al coronavirus. È da tenere sotto osservazione il focolaio scoperto nel convento della congregazione missionarie del catechismo di Anoia, dove 12 suore provenienti da varie parti del mondo sono risultate affette dal covid.

Una condizione dovuta alla loro vita in comunità, ma anche ai servizi svolti presso una casa di riposo per anziani, dove sono in corso ulteriori controlli per verificare un’eventuale estensione del focolaio. Per ora, il convento è isolato e non si registrano particolari criticità.