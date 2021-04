Aiuti alle imprese, la Regione stanzia nuovo fondo. Orsomarso: “È il tempo della ripartenza”

Fausto Orsomarso

“Adesso vogliamo segnare il tempo della ripartenza, creare un ponte che ci traguardi oltre la crisi, mettendo in campo strumenti di rilancio della competitività delle imprese e investendo importanti risorse sul capitale umano, sulle competenze e sulle professionalità”. Con queste parole l’assesspre regionale Fausto Orsomarso commenta los tanziamento di un nuovo fondo da 35 milioni di euro a sostegno delle imprese calabresi.

Un aiuto economico che garantirà la copertura dei costi salariali e della eventuale formazione o riqualificazione del personale, al fine di renderlo in grado di affrontare le sfide a breve termine e proiettarlo al futuro. “Nel quadro della strategia adottata dalla Regione sono state individuate due linee di intervento integrate, che si attuano in due fasi distinte, che intendono sostenere i livelli occupazionali e il riallineamento delle competenze dei lavoratori alle necessità di riconversione e ristrutturazione aziendale delle imprese in situazioni di crisi” spiega l’assessore, ricordando che per ogni azienda con almeno una sede in Calabria l’importo massimo ottenibile è di 125 mila euro.

“La capacità di rinnovarsi del sistema produttivo, a fronte delle profonde trasformazioni in atto, è imprescindibile per restituire alla Calabria e al Sud uno sviluppo reale e duraturo” conclude l’assessore.