È chiusa al traffico la strada 107 Silana crotonese in corrispondenza del km 34,350. Un albero è infatti caduto sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cosenza e personale Anas impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e nella gestione della viabilità. La circolazione sarà ristabilita non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito.