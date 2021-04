Gioia Tauro, sparisce da casa. Carabinieri salvano uomo

Si trovava su una scogliera nell’area portuale di Gioia Tauro l’uomo scomparso da casa. A seguito della sparizione il figlio aveva allertato la sala operativa del commissariato di Polizia di Gioia Tauro.

Gli agenti, una volta attivate le ricerche, hanno individuato l’uomo in forte stato di agitazione sulla scogliera, forse in attesa di lanciarsi. Durante le fasi dell’intervento, gli agenti hanno iniziato a dialogare con il 47enne, così da tranquillizzarlo e a farlo desistere dal gesto, e hanno poi approfittato di un momento di distrazione per metterlo in salvo.

È stato determinante l’arrivo di un operatore di Polizia che, nonostante fosse libero dal servizio, ha aiutato i colleghi in quanto conoscente della vittima.

L’uomo, dopo aver ricevuto l’assistenza e il supporto degli operatori, è stato accompagnato a casa, dove ad attenderlo c’erano i familiari.