Ginnastica, le atlete della Reggio ritmica brillano sulle pedana

Brillano sulla pedana le atlete della Reggio ritmica. Nel corso delle gare regionali del campionato individuale Silver di ginnastica ritmica che si sono svolte a Catanzaro, le ragazze dell’Asd Reggio ritmica hanno conquistato 5 podi.

Oro alla palla e al nastro e primo posto nell’All around junior tre per Martina Siclari. Argento a corpo libero e palla e secondo posto nell’All around senior 2 per Chiara Siclari; argento a corpo libero e cerchio e secondo posto nell’all around senior 1 per Teresa Gatto. E ancora argento a corpo libero e palla e 2 posto Alla round A3 per Alisia Puntoriere. Argento alla palla e IV posto al corpo libero e Alla round A2 per Giorgia Gulli.

Sophia Arco e Viola Vitetta, le più piccole ginnaste della formazione Reggina, hanno conquistato un settimo e un quinto posto e per attrezzo (corpo libero e palla ) e All around, rientrando così tra le migliori 10 ginnaste e ottenendo anche loro il pass per la finale nazionale di Rimini.

Debutto emozionante per la Asd Reggio Ritmica, presieduta da Grazia Palermo e Antonio Barberi, che, insieme ai dirigenti tutti si ritengono pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti e dal lavoro minuzioso dalla tecnica regionale e ufficiale di gara Federale (FGI) Benedetta Lombardi e da tutto lo staff che dietro le quinte collabora con la società.

La prova regionale è stata un’opportunità di confronto per le ginnaste. Tutte le atlete hanno emozionato il pubblico presente alla diretta streaming dell’evento tanto da essere ribattezzate “stelline” della Asd Reggio Ritmica.

Ma soprattutto la più emozionata e orgogliosa delle sue sette stelline, è la tecnica Lombardi, che nel ringraziare i genitori tutti per sostenere sempre le atlete e abbracciare la ginnastica come stile di vita, ha dichiarato che “partendo da questi risultati la squadra è pronta per lavorare con ancora più impegno ed entusiasmo per i prossimi appuntamenti agonistici primo fra tutti la finale Nazionale di ginnastica ritmica “Ginnastica in festa” che si terrà a Rimini il dal 19 al 27 giugno”.