Isola. Rimane incastrato con le gambe in un motocoltivatore: soccorso e messo in salvo

Si è sfiorato un dramma questa mattina in località Sant’Anna, nel comune di Isola Capo Rizzuto, quanto un trentanovenne del posto è rimasto coinvolto in un brutto incidente che poteva rapidamente trasformarsi in una tragedia.

L’uomo, impegnato in dei lavori nella sua proprietà è rimasto incastrato con gli arti inferiori in un motocoltivatore.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in una vera e propria operazione di soccorso e di estrazione: le gambe del malcapitato erano serrate dalle zappe dello strumento, ma fortunatamente il delicato lavoro per poterlo estrarre senza conseguenze non ha richiesto molto tempo.

Le operazioni sono state coadiuvate dal personale sanitario del 118, che al termine delle operazioni di estrazione ha fornito le prime cure al malcapitato.



Fortunatamente il 39enne non è in pericolo, ed è stato trasportato d’urgenza tramite elisoccorso presso l’ospedale di Crotone, dove dovrà rimanere sotto osservazione. Sul posto i Carabinieri per concludere le indagini in merito a quello che poteva trasformarsi un incidente fatale.