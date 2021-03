Regione Calabria, l’unità di crisi: “Al via tre nuovi hub vaccinali”

I comuni di Catanzaro, Corigliano-Rossano e Siderno ospiteranno tre nuovi hub vaccinali. Lo rende noto l’unità di crisi regionale al termine di una riunione svoltasi questo pomeriggio presso la cittadella, alla quale hanno partecipato il presidente facente funzione Nino Spirlì ed il commissario alla sanità Guido Longo.

Stipulata una convenzione con la Croce Rossa, che fornirà personale sanitario e medico, mentre è ancora in corso la definizione di una serie di accordi con associazioni di categoria e farmacisti per siglare “protocolli di intesa per l’impiego di ulteriori forze da mettere in campo”.

Necessario un “cambio di marcia” secondo Spirlì, che pur registrando un maggiore utilizzo del sistema di prenotazione online di Poste Italiane chiede una maggiore tempestività nel segnalare le dosi inoculate e ridurre lo “squilibrio di dati” con le dosi ancora in stock.