Emergenza ricoveri, l’Asp di Cosenza aumenta i posti letto per malati covid

“Visto il peggioramento della situazione epidemiologica nell’Asp di Cosenza, e la necessità di assicurare adeguata assistenza ai pazienti Covid+, si è proceduto con urgenza alla trasformazione del reparto medicina di Cetraro in medicina-Covid”. Lo annuncia l’Asp di Cosenza, che nella giornata odierna ha riconvertito una dozzina di posti letto per far fronte all’emergenza sanitaria.

Complessivamente, il totale di posti letto covid passa da 66 a 78, e nei prossimi giorni sarà incrementato ulteriormente. Oltre ai 12 posti di terapia sub-intensiva presso l’Annunziata, saranno attivati 18 posti nello spoke di Corigliano-Rossano, 32 nello spoke di Paola-Cetraro, 16 nell’ospedale di Acri e 12 postazioni di terapia sub-intensiva presso l’ospedale di Rogliano.