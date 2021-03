Covid. Il bollettino. Dopo il calo del fine settimana risalgono i contagi (+347), quattro le vittime

Dopo il consueto calo del fine settimana, tornano a salire i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 347 nuovi contagi e, purtroppo, 4 nuovi decessi, dopo l’inaspettato aumento segnato nel bollettino di ieri (LEGGI).

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+108), seguita da quelle di Catanzaro (+90), di Reggio Calabria (+78), di Crotone (+52) e di Vibo Valentia (+19). Effettuati 667.473 tamponi eseguiti su 627.407 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 14.557 (+108): casi attivi 5.076 (104 in reparto; 18 in reparto al presidio di Rossano, 15 a Cetraro e 18 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 17 in terapia intensiva, 4.907 in isolamento domiciliare); 9.500 i casi chiusi (9.153 guariti, 347 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 6.803 (+90) casi attivi sono 2.425 (91 in reparto; 13 in terapia intensiva; 2.321 in isolamento domiciliare); 4.376 i casi chiusi (4.266 guariti, 110 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 16.912 (+78) e così distribuiti: casi attivi 1.345 (79 in reparto; 13 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 6 in terapia intensiva; 1.247 in isolamento domiciliare); 15.567 i casi chiusi (15.327 guariti, 240 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.996 (+52), gli attivi sono 926 (35 in reparto; 891 in isolamento domiciliare); 3.070 i casi chiusi (3.018 guariti, 52 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono salgono a 4.311 (+19) e gli attivi sono 500 (16 ricoverati, 484 in isolamento domiciliare); 3.811 i casi chiusi (3.741 guariti, 70 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 436 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.

VARIANTE INGLESE LA PIU' DIFFUSA

Stando a quanto riportato dal nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità, anche in Calabria la variante inglese del coronavirus sarebbe la più diffusa. A livello nazionale infatti è proprio la variante inglese a raggiungere il picco dell'86,7% dei contagi, mentre in Calabria il dato si attesta all'84,6%. Rilevate anche quattro varianti sconosciute,