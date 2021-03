Montalto, morto 75enne. Procura apre inchiesta

La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta sul decesso di un uomo di 75 anni di Montalto Uffugo, morto lo scorso 29 marzo dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca.

L’uomo, che soffriva di patologie, si era sottoposto alla vaccinazione il 27 marzo in un centro di Montalto. Già domenica, come raccontano i familiari, aveva iniziato ad avvertire un malore e lunedì aveva chiamato il medico di base. Il 75enne è poi deceduto prima di essere trasferito in ospedale.

La morte è stata segnalata alle autorità e la salma è stata messa sotto sequestro e trasferita all’ospedale di Cosenza, in attesa dell’autopsia. Il pm affiderà a breve l’incarico al medico legale per effettuare gli esami autoptici che dovrebbero chiarire l'esatta causa del decesso.