Supermercati e grande distribuzione, Sindacati: “rimangano chiusi nei giorni festivi”

“Supermercati e grande distribuzione rimangano chiusi durante le festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio come segno di rispetto e riconoscenza verso tutti quei lavoratori che da più di un anno sono esposti in prima persona e non conoscono zone rosse”. È questo quanto reclamano Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs della Calabria che, nei giorni “blindati” che segneranno la Pasqua, si aspettano “un passo indietro a piccoli e grandi imprenditori ed un riconoscimento a chi sta lavorando da oltre un anno senza soluzione di continuità, dimostrando spirito di sacrificio e abnegazione”.

“Viviamo una fase estremamente delicata e fragile - ricordano le tre sigle - non si può pensare al guadagno anche in giorni che meriterebbero di essere vissuti in famiglia e assecondando tutte le restrizioni imposte dal Governo. Si tratta di scelte inopportune e facilmente evitabili”.

Le Segreterie Regionali delle Categorie che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici della distribuzione e del Commercio, chiedono al Presidente della Regione Calabria di “intervenire con un'ordinanza che vieti l'apertura di supermercati ed ipermercati nelle prossime festività laiche e religione”.

I sindacati che da tempo si battono per la chiusura dei supermercati durante i festivi, ribadiscono il loro no ad una “liberalizzazione selvaggia che si è introdotta tout court nelle dinamiche sociali oltre che lavorative, e andrebbe ad infierire su lavoratori già appesantiti dalla grande responsabilità dell’apertura degli esercizi dei beni di prima necessità”.

“Non si può rimanere inermi – ribadiscono le tre sigle – questi lavoratori hanno diritto al riposo per potere poi riprendere il loro posto in quella che è una battaglia ancora lunga”.