Filogaso. Vandalizzata da alcuni bambini la piazza di Sant’Agata: il Sindaco “richiama” i genitori

Vandalizzata in pieno giorno la piazza di Sant’Agata a Filogaso. I responsabili sarebbero alcuni bambini del posto che non avrebbero avuto rispetto della cosa pubblica proprio mentre l’amministrazione comunale si prodigava nella donazione delle uova di pasqua ai più piccoli.

I danni, al momento, sono ancora da quantificare, ma l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Trimeliti ha voluto esprimere pubblicamente il suo disappunto sui social: “Ci siamo trovati di fronte ad un fatto molto grave - ha scritto il primo cittadino - compiuto proprio da bambini che non hanno avuto rispetto della cosa pubblica. Abbiamo constatato infatti -è stato scritto – atti vandalici presso la Piazza di Sant’Agata, che quantificheremo e che saranno addebitati ai genitori dei bambini stessi!”.

“È importante che sia inteso il rispetto per tutto ciò che ci circonda e – prosegue il primo cittadino - che venga rafforzato il senso civico fin da piccoli perché è impensabile che atti del genere, senza senso e incivili, si verifichino in una comunità tranquilla e a modo come Filogaso. Ci auguriamo che questo rimanga un episodio isolato e, a tal fine, invitiamo le famiglie a controllare maggiormente i propri figli, per evitare che danneggino altre cose, che si facciano male o lo facciano agli altri, perché devono avere la consapevolezza che ciò che fanno avrà sempre delle conseguenze”.