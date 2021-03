Crosia: il Sindaco emana nuove disposizioni per contenere l’emergenza Covid

In arrivo a Crosia nuove prescrizioni per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco Antonio Russo, in queste ore, sta provvedendo ad una nuova ordinanza avente come oggetto “Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In particolare, da domani (mercoledì 31 marzo) e fino a martedì 6 aprile 2021 è disposta la chiusura di tutte le aree pubbliche e l’inibizione al traffico veicolare del lungomare Centofontane. Inoltre, saranno ridotti gli orari di attività di tutti gli esercizi pubblici non sospesi dal DPCM del 2 Marzo 2021 in regime di “Zona Rossa” che, invece, rimarranno chiusi nei giorni festivi.

I DETTAGLI

Il provvedimento prevede l’apertura di supermercati, ipermercati, minimercati ed altri esercizi di alimentari vari, indicati nell’allegato 23 del DPCM 2 Marzo 2021, sarà consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e la chiusura nei giorni festivi.

È consentita l’attività di consegna a domicilio di cibi e bevande da asporto, nei giorni feriali e festivi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto, nonché delle prescrizioni già previste all’interno del Decreto del 2 Marzo.

Gli orari di apertura delle farmacie non sono soggetti a limitazioni.

Le edicole osserveranno gli orari di apertura dalle ore 8.00 alle ore 13.00, compresi i giorni festivi.

Tutte le altre attività consentite dagli allegati al DPCM 2 marzo, osserveranno gli orari di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali e la chiusura al pubblico nei giorni festivi.

È consentita nei giorni feriali e festivi, la vendita in forma itinerante, anche a posto fisso, di generi alimentari, solo agli esercenti con residenza, domicilio o sede legale/operativa nel territorio del comune di Crosia.