Ciclista investito a Ionadi: rintracciato e denunciato pirata della strada

Un ciclista di 66 anni è stato investito nella mattina di domenica scorsa sulla SS18, nel Comune di Ionadi. Nessun soccorso per il malcapitato che, fortunatamente cosciente, è riuscito a chiedere aiuto e ad identificare il modello della macchina che lo ha travolto.

Questo è bastato agli agenti della Squadra Volante di Vibo, intervenuti prontamente sul posto, per ritrovare e sequestrare lo specchietto dell’auto, staccatosi a seguito dell’urto.

In poco, tempo la Polizia è riuscita così a risalire al pirata della strada, che è stato denunciato. Allo stesso è stata sospesa la patente di guida e sequestrata l’autovettura.

Al ciclista, trasportato in ospedale, è stata invece diagnosticata una prognosi per lesioni guaribili in 30 giorni.