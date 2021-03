Incendio in un appartamento di Catanzaro: salva l’anziana proprietaria

Appartamento in fiamme in via Ettore Vitale a Catanzaro. L’incendio si è scatenato nella cucina dell’abitazione, posta al quarto piano di un palazzo.

Quando le fiamme si sono scatenate, nell’abitazione si trovava la sola proprietaria, una donna anziana che è stata aiutata da un vicino ed è stata tratta in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro che ha provveduto alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme nei rimanenti locali nonché alla messa in sicurezza della casa. Le fiamme hanno danneggiato il piano cottura, alcuni elettrodomestici e suppellettili vari. Fortunatamente non si registrano feriti.