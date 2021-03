Covid. È boom di decessi in Calabria: 13 in 24 ore. I nuovi positivi sono 300

Il Coronavirus continua a seminare morte in Calabria. Oggi purtroppo è stato registrato un boom di decessi: 13 vittime in solo 24 ore. Dato questo che purtroppo porta la nostra regione a contare un totale di 815 vittime da febbraio 2020.

Nessuna tregua nemmeno per quanto riguarda i nuovi contagi. Dopo il bollettino di ieri, in cui sono stati segnalati + 201 nuovi positivi (QUI), oggi – sempre secondo i dati diffusi dal Dipartimento Regionale – i nuovi contagiati sono 300, nettamente in crescita rispetto allo scorso fine settimana.

Il maggior numero di nuovi positivi è stato registrato nella provincia di Cosenza +105, seguita da Catanzaro + 74, Crotone +62, Reggio Calabria +44, Vibo Valentia + 15.

Numeri che fanno così salire a 46.611 casi il complessivo di quanti hanno finora “incontrato” il virus nella nostra regione.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registrano ancora ingressi in terapia intensiva: al momento sono 37 gli assistiti (+1). Negli altri reparti dedicati al covid degli ospedali calabresi sono invece 383 i pazienti ricoverati ( - 6 da ieri), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono ora 9.982 (+ 75 da ieri).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i nuovi positivi sono 44, ma da inizio pandemia i casi confermati sono 16.834. I casi attivi sono 1.288 (81 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1186 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 15.546 (15.307 guariti, 239 deceduti).

Nel cosentino, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il coronavirus sono state 14.469, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 105 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 5.199 (93 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 15 in terapia intensiva, 5.040 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 9.270 (8.926 guariti, 344 deceduti).

Nel catanzarese i nuovi positivi sono 74, ma da febbraio si sono ammalate 6.713. Attualmente i casi attivi sono 2.381 (59 in reparto all'AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.272 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 4.332 (4.222 guariti, 110 deceduti).

Nel crotonese, da febbraio sono 3.944 le persone che hanno contratto il virus, ma in 24 ore i nuovi casi sono 62. Attualmente i casi attivi sono 900 (34 in reparto; 866 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 3.044 (2.992 guariti, 52 deceduti)

Nel vibonese sono 15 i nuovi casi, ma da febbraio il totale dei casi confermati è: 4.292. Attualmente i casi attivi 584 (16 ricoverati, 568 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 3.708 (3.638 guariti, 70 deceduti).

Per quanto riguarda il dato delle persone provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il coronavirus sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e si tratta di pazienti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 146.